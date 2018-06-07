Полиция взяла под охрану семь человек из "списка 47"

Всем 47 фигурантам списка предложили охрану, пока семь уже взяли под охрану

По состоянию на четверг, 7 июня, полиция предоставила охрану уже семи лицам из перечня потенциальных жертв, которых обнаружила Служба безопасности Украины в ходе спецоперации.

Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

Деталей полиция не раскрывает по соображениям безопасности граждан.

В дальнейшем возможно, что СБУ подаст новые представления на охрану лиц из так называемого списка 47.

Напомним, речь идет о перечне потенциальных жертв, которые, по версии СБУ, заказали российские спецслужбы. Речь идет преимущественно о журналистах и ​​блоггерах, в том числе и бывших граждан России.

Ряд журналистов публично подтвердили, что СБУ их предупредила об опасности. В частности, Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Татьяна Даниленко, Соня Кошкина, Осман Пашаев, Юрий Макаров.

Издание Страна.ua опубликовало список из 47-ми журналистов и блоггеров, которые могли стать жертвами покушения. Издание со ссылкой на "источник в СБУ" заявило, что этот список организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.

В СБУ сообщили, что не передавали в СМИ список из 47-ми журналистов и блоггеров, а затем открыли уголовное производство из-за публикации списка.

Впоследствии СБУ подтвердила, что опубликованный изданием список полностью соответствует перечню потенциальных жертв терактов, который изъяли в результате спецоперации по инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что утечка "списка 47" могла быть из страны, где находится заказчик убийств.