05 ноября 2018, понедельник

Полиция объявила о выполнении всех следственных действий по делу Гандзюк и передала его СБУ

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Дело об убийстве Екатерины Гандзюк передано СБУ
Фото: Украинская правда

Дело об убийстве Екатерины Гандзюк передано СБУ

Национальная полиция заявила, что выполнила все необходимые следственные действия по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк и уголовное производство передано в Службу безопасности Украины.

В МВД Украины отметили, что это даст возможность объединить эти производства и вести досудебное расследование в отношении указанного преступления с момента планирования до фактического окончания преступления.

В ведомстве напомнили, что расследование по установлению заказчиков, по инициативе Генеральной прокуратуры, проводит Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, в рамках дела допросили в качестве свидетелей 367 человек, назначили 21 судебную экспертизу, провели девять обысков, четыре следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонская активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

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