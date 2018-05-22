Полиция установила личности погибших от отравления суррогатным алкоголем в Борисполе

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Канистру с алкоголем направили на экспертизу
Фото: НПУ

Канистру с алкоголем направили на экспертизу

В результате отравления суррогатным алкоголем в Борисполе Киевской области погибли трое мужчин и трое женщин в возрасте от 32 до 52 лет.

Как сообщили в пресс-службе полиции, они умерли, не приходя в сознание. 

Канистру с неизвестным веществом изъяли и направили на экспертизу, чтобы установить происхождение жидкости.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением.

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в результате отравления суррогатным алкоголем в Борисполе умерли шесть человек, еще один был госпитализирован. Все семь человек были в одной компании, которую госпитализировали после употребления алкоголя 21 мая.

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