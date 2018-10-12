Полиция усилит патрулирование возле храмов накануне праздников

Полиция усилит патрулирование возле религиозных сооружений накануне православного праздника Покров Пресвятой Богородицы 14 октября.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По его словам, на местах поручено обеспечить надлежащую охрану правопорядка, чтобы избежать возможных столкновений и конфликтов на религиозной почве, в частности, захвата или блокирования церквей, храмов и других религиозных объектов.

"Необходимо приблизить наряды ко всем культовым сооружениям, сориентировать все совещания групп реагирования патрульной полиции, патрульной полиции, полиции особого назначения и обращать внимание на все культовые сооружения без исключения, без принадлежности к конфессиям", - добавил Фацевич.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил о недопустимости произвола и экстремизма на почве религиозной вражды из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

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Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Это решение открыло путь для предоставления Украинской церкви Томосу об автокефалии, этот процесс продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, Томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.

Представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.