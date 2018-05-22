Полиция сообщила предварительную версию "отравления" школьников в Харькове

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Кто-то не хотел сдавать итоговую аттестацию. Версия проверяется
Фото: 057.ua

Кто-то не хотел сдавать итоговую аттестацию. Версия проверяется

Распыление газа в специализированной школе №3 Харькова связано с намерением сорвать учебный процесс в день итоговой государственной аттестации.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, передает Укринформ.

Сейчас это предварительная версия следователей. Проверка продолжается.

Директор школы №3 Валентина Космина добавляет, что такой случай зафиксирован здесь впервые.

Сейчас уже всех учеников школы №3, госпитализированных после распыления газа из баллончика индивидуальной защиты, выписали из больницы.

Министерство образования и науки Украины призвало усилить охрану в учебных заведениях.

Напомним, 22 мая в Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество. Инцидент произошел около 11:20 во время перерыва в районе туалетов на втором этаже.

По данным Министерства здравоохранения, в больницу доставили 37 человек. Среди пострадавших - один учитель.

В Украине в последнее время произошло несколько массовых отравлений детей в школах в результате распыления неизвестных веществ. Харьковский случай стал четвертым, до этого о плохом самочувствии заявляли ученики школ в Кривом Роге, Черкассах и Николаеве.

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