Полиция сообщила предварительную версию "отравления" школьников в Харькове

Распыление газа в специализированной школе №3 Харькова связано с намерением сорвать учебный процесс в день итоговой государственной аттестации.

Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области подполковник Оксана Калмыкова, передает Укринформ.

Сейчас это предварительная версия следователей. Проверка продолжается.

Директор школы №3 Валентина Космина добавляет, что такой случай зафиксирован здесь впервые.

Сейчас уже всех учеников школы №3, госпитализированных после распыления газа из баллончика индивидуальной защиты, выписали из больницы.

Министерство образования и науки Украины призвало усилить охрану в учебных заведениях.

Усилить охрану и меры безопасности - МОН предоставил рекомендации учебным заведениям в связи с распространением случаев отравления школьников https://t.co/Wmo2Ls7ma7 pic.twitter.com/0dSCASw8qs - МОН (@MON_UKRAINE) 22 мая 2018 г.

Напомним, 22 мая в Харькове в школе №3 распылили неизвестное вещество. Инцидент произошел около 11:20 во время перерыва в районе туалетов на втором этаже.

По данным Министерства здравоохранения, в больницу доставили 37 человек. Среди пострадавших - один учитель.

В Украине в последнее время произошло несколько массовых отравлений детей в школах в результате распыления неизвестных веществ. Харьковский случай стал четвертым, до этого о плохом самочувствии заявляли ученики школ в Кривом Роге, Черкассах и Николаеве.

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