Полиция сообщила подробности стрельбы в Бердянске

Стрельба в Бердянске произошла у ломбарда на проспекте Труда.

По данным полиции, между тремя мужчинами возник конфликт и перерос в драку. Один из них сделал несколько выстрелов в сторону местных жителей. Правонарушителя удалось задержать с помощью неравнодушных очевидцев события.

На месте инцидента изъяли пистолет, происхождение которого устанавливается. Злоумышленник задержан.

В результате стрельбы пострадали два человека. Их госпитализировали с огнестрельными ранениями брюшной полости. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 (покушение на убийство) УК. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что задержаный пытался обменять фальшивые деньги, но не получилось, после чего мужчина открыл огонь.