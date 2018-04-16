Полиция сообщила подробности конфликта на Лесной, который закончился взрывом

По данным правоохранителей, в результате взрыва в парке Киото в Деснянском районе Киева пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба киевской полиции, предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги гранату.
От взрыва пострадал сам злоумышленник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу.
Группа молодых людей сразу разбежалась.
На месте происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранаты Ф1.
Полиция провела осмотр места происшествия и пообщалась с возможными свидетелями и очевидцами. Устанавливаются анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в районе метро Лесная в Киеве произошла драка с применением гранаты. Отмечалось, что гранату применил участник АТО в состоянии алкогольного опьянения.
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