Полиция сообщила подробности конфликта на Лесной, который закончился взрывом

В полиции обнародовали детали конфликта со взрывом в парке Киото

По данным правоохранителей, в результате взрыва в парке Киото в Деснянском районе Киева пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, предварительно установлено, что в парке отдыхала компания молодых людей. Между ними и прохожим возник конфликт, в результате чего один из них бросил под ноги гранату.

От взрыва пострадал сам злоумышленник - 34-летний житель Черниговской области и 21-летний житель Броваров: их с осколочными ранениями доставили в больницу.

Группа молодых людей сразу разбежалась.

На месте происшествия взрывотехники изъяли фрагменты гранаты Ф1.

Полиция провела осмотр места происшествия и пообщалась с возможными свидетелями и очевидцами. Устанавливаются анкетные данные всех участников и обстоятельства конфликта.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в районе метро Лесная в Киеве произошла драка с применением гранаты. Отмечалось, что гранату применил участник АТО в состоянии алкогольного опьянения.