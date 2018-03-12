Полиция сообщила детали о поджоге часовни УПЦ МП на Оболони в Киеве

Церковь Украинской православной церкви Московского патриархата на ул. Автозаводской в ​​Киеве подожгли с помощью пластиковой бутылки с зажигательной смесью, которую неизвестные бросили в окно здания.

В полиции Киева по данному факту открыли уголовное производство по статье ч. 2. ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В результате пожара было повреждено внутреннее убранство храма и часть кровли.

Вещественные доказательства с места происшествия направлены на исследование. Причину пожара установит экспертиза.

Напомним, в ночь на субботу, 10 марта, неизвестные подожгли деревянную часовню УПЦ МП, расположенной в Оболонском районе Киева.