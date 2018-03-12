Полиция сообщила детали о поджоге часовни УПЦ МП на Оболони в Киеве

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Часовня претерпела незначительные повреждения
Фото: УПЦ МП

Часовня претерпела незначительные повреждения

Церковь Украинской православной церкви Московского патриархата на ул. Автозаводской в ​​Киеве подожгли с помощью пластиковой бутылки с зажигательной смесью, которую неизвестные бросили в окно здания.

В полиции Киева по данному факту открыли уголовное производство по статье ч. 2. ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В результате пожара было повреждено внутреннее убранство храма и часть кровли.

Вещественные доказательства с места происшествия направлены на исследование. Причину пожара установит экспертиза.

Напомним, в ночь на субботу, 10 марта, неизвестные подожгли деревянную часовню УПЦ МП, расположенной в Оболонском районе Киева.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове