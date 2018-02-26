В Киеве полиция разыскивает троих грабителей на Porsche Cayenne, похитивших у водителя на АЗС 4 млн

В понедельник в районе 18 часов, 26 февраля, трое грабителей похитили 4 миллиона гривен из автомобиля BMW, который находился на автозаправочной станции по улице Большая Окружная.
Как сообщили в столичной полиции, в результате ограбления никто не пострадал.
Злоумышленники разбили окно передней двери авто жертвы и похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн. гривен. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на внедорожнике Porsche Cayenne.
24-летний водитель BMW рассказал, что он приехал на АЗС и пошел по своим делам: на протяжении следующих 20 минут его ограбили.
Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.
В то же время это ограбление и еще одно похищение мужчины днем на улице Прорезной в Киеве привели к объявлению полицией плана Перехват. Мужчину похитили на темном Porsche Cayenne. О том, был ли это один и тот же внедорожник, пока не сообщается.
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