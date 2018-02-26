В Киеве полиция разыскивает троих грабителей на Porsche Cayenne, похитивших у водителя на АЗС 4 млн

Авто 24-летнего водителя BMW, у которого из салона похитили 4 млн грн

В понедельник в районе 18 часов, 26 февраля, трое грабителей похитили 4 миллиона гривен из автомобиля BMW, который находился на автозаправочной станции по улице Большая Окружная.

Как сообщили в столичной полиции, в результате ограбления никто не пострадал.

Злоумышленники разбили окно передней двери авто жертвы и похитили ноутбук и сумку с деньгами, в которой находилось 4 млн. гривен. При этом злоумышленники повредили одно колесо машины и скрылись с места на внедорожнике Porsche Cayenne.

24-летний водитель BMW рассказал, что он приехал на АЗС и пошел по своим делам: на протяжении следующих 20 минут его ограбили.

Полиция проводит первоочередные следственные действия, направленные на розыск и задержание злоумышленников.

В то же время это ограбление и еще одно похищение мужчины днем на улице Прорезной в Киеве привели к объявлению полицией плана Перехват. Мужчину похитили на темном Porsche Cayenne. О том, был ли это один и тот же внедорожник, пока не сообщается.