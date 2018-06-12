Полиция разоблачила хулигана, который распылил газ в школе Николаева

Полиция Николаева сообщила о подозрении хулигану, который распылил на территории школы №6 перцовый газовый баллончик.

Согласно заявлению полиции, правонарушителем оказался 16-летний ученик одного из учебных заведений города, который пришел в школу к своему знакомому.

Подозреваемый признался, что распылил газ в помещении школьной уборной не нарочно, а по собственной неосторожности. По его словам, он носил с собой баллончик для самообороны.

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Несовершеннолетнему сообщено о подозрении в рамках уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 17 000 грн) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что 21 мая в школе № 6 в Заводском районе Николаева распылили неизвестный газ с резким запахом, эвакуировали около 400 учеников, занятия в школе прекратили.

В больницу с диагнозом острое отравление неизвестным веществом средней тяжести госпитализировали 36 учеников. Дети жаловались на першение в горле, слезоточивость глаз и головную боль.