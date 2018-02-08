Полиция разоблачила чиновников ГМС, которые помогали "быстро и дорого" получить биометрику

Полиция разоблачила должностных лиц Государственной миграционной службы в Киеве и Черкасской области, которые разработали и реализовали преступную схему незаконного оформления биометрических паспортов для выезда за границу.

Как сообщили в Национальной полиции, отдельные сотрудники ГМС, которые непосредственно выполняют функции выдачи биометрических паспортов, наладили коррупционные схемы по отмыванию денег с руководителями частных фирм, которые занимались ускорением выдачи загранпаспортов.

Согласно схеме, частные фирмы и ГМС предоставляли клиентам возможность получить биометрический паспорт в обход электронной очереди в кратчайшие сроки, однако по значительно завышенной стоимости. Так, изготовление документа вне очереди за 22 рабочих дня "стоило" заказчику три тысячи гривен вместо официальных 557,32 гривен, а за 1-2 рабочих дня - 11 тысяч гривен.

"Служащие не только получили незаконные доходы благодаря спланированным спекуляциям, а я и искусственно создали серьезные очереди для желающих получить биометрический паспорт в подразделениях миграционной службы. Как результат - бюджет государства недополучил сотни тысяч гривен", - сообщили в полиции.

В ходе расследования разоблачены почти 20 фирм, которые предоставляли возможность клиентам быстро и дорого получить паспорт в отделах ГМС. Задержаны восемь человек. Начальника одного из отделов ГМС в Киеве и его сообщника также уличили в причастности к изготовлению, хранению и сбыту наркотиков различных видов.

Напомним, что сотрудники полиции задержали чиновника из управления ГМС в Хмельницкой области, который решил заработать на гражданах, желающих сделать себе биометрические паспорта.