Полиция расследует взрыв гранаты в ночном клубе в Сумах по 4 статьям УК

Правоохранители расследуют взрыв гранаты в ночном клубе Сум по 4 статьям Уголовного Кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Следственным отделом Сумского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований относительно покушения на убийство, сопротивления сотруднику полиции, незаконного хранения и использования оружия и боеприпасов, а также хулиганских действий, совершенных с применением предмета для нанесения телесных повреждений", - сообщил начальник Сумского отделения полиции Павел Карабута.

Задержанному мужчине 28 лет.

Дополнительные составы преступления будут установлены в ходе осмотра места происшествия.

Напомним, что утром в воскресенье, 10 июня, в Сумах мужчина взорвал гранату в развлекательном заведении, семь человек пострадали. Предварительно, подозреваемого не пустили в здание охранники и он вернулся туда в балаклаве и с гранатой.