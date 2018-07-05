06 июля 2018, пятница

Полиция расследует взрыв автомобиля в Харькове как покушение на убийство

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет
Фото: полиция

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет

Правоохранительные органы расследуют взрыв автомобиля в Харькове 5 июля как покушение на убийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook. 

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении. 

Напомним, в четверг вечером, 5 июля, в Харькове произошел взрыв в автомобиле. СМИ сообщали, что машина принадлежит гендиректору фармацевтической компании Здоровье Александру Доровскому. По информации полиции никто не пострадал.

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