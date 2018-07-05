Полиция расследует взрыв автомобиля в Харькове как покушение на убийство

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет

Правоохранительные органы расследуют взрыв автомобиля в Харькове 5 июля как покушение на убийство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Facebook.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, в четверг вечером, 5 июля, в Харькове произошел взрыв в автомобиле. СМИ сообщали, что машина принадлежит гендиректору фармацевтической компании Здоровье Александру Доровскому. По информации полиции никто не пострадал.