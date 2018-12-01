01 декабря 2018, суббота

Полиция расследует убийство 39-летнего иностранца в Киеве

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Иллюстративное фото
Автор: flickr

Иллюстративное фото

Киевская полиция открыла уголовное производство умышленного убийства, которое произошло в ночь на 1 декабря в Киеве.

Об этом сообщили в отделе коммуникации киевской полиции.

Правоохранители прибыли на вызов который поступил в Деснянское управление полиции и обнаружили тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями. Во время осмотра места происшествия изъяли пулю. Правоохранители опросили свидетеля - 61-летнего товарища потерпевшего. Он рассказал, что отошел на минуту из кафе, где был с потерпевшим, а когда вернулся, последний разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой - и в это время прозвучало несколько выстрелов. На место происшествия сразу вызвали «скорую», врачи которой констатировали смерть.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

 

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