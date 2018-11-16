Полиция рассказала об инциденте с зеленкой для главы Высшей квалификационной комиссии судей

Полиция проводит оперативно-следственные действия из-за инцидента с зеленкой для главы Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова.
В пресс-службе ведомства рассказали, что Козьякова облили зеленкой двое неизвестных и скрылись с места происшествия, пишет Интерфакс-Украина.
"В результате нападения Козьяков телесных повреждений не получил", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова, облив его зеленкой.
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