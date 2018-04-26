Полиция раскрыла убийство бизнесмена в центре Киева

Правоохранители раскрыли убийство бизнесмена на улице Лютеранской в Киеве.

Как сообщили в столичной прокуратуре, в одном из дворов неизвестный нанес ранение 37-летнему бизнесмену, который шел к своей машине.

Сразу после совершения преступления злоумышленник скрылся, а раненый предприниматель от полученных травм скончался в карете "скорой".

Позже полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель, он дважды привлекался к уголовной ответственности.

По данным следствия, во время внезапного конфликта, который возник между потерпевшим и подозреваемым, последний нанес мужчине один удар ножом в область правого бедра, чем вызвал острую кровопотерю и шок.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения, повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

В Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 6 марта в центре Киева во дворе домов по улице Лютеранской неизвестный нанес ножевое ранение 37-летннему киевлянину и скрылся.

По данным СМИ, убитым оказался директор предприятия AQ Пластик Сергей Захарчук.