Полиция раскрыла детали ограбления банка в Кривом Роге Сегодня, 18:04 171 Цей матеріал також доступний українською Фото: полиция Злоумышленник вынес из банка неустановленноую сумму денег

Полиция начала досудебное расследование по факту банковского ограбления в Кривом Роге Днепропетровской области.

Как сообщили в местной полиции, разбойное нападение на отделение банка произошло около 8:45 среды, 26 декабря. В сообщении говорится об одном нападавшем.

Во время налета грабитель ударил ножом 35-летнего кассира. После этого он украл деньги и скрылся с места преступления. Женщина получила ранения шеи и лица.

В полиции сообщили, что сумма материального ущерба пока неизвестна. По данным СМИ, речь идет о 150 000 гривен, 15 000 евро и неустановленной сумме долларов.

По факту разбойного нападения полиция открыла уголовное производство (ст. 187 Уголовного кодекса Украины). С места преступления изъяты и направлены на экспертизу вещественные доказательства.

Напомним, что 26 декабря вооруженные неизвестные ограбили один из банков в микрорайоне Юбилейный в Кривом Роге.