Полиция проверяет информацию об избиении правоохранителями женщин в метро Киева
Сегодня, 15:39
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В правоохранительные органы поступило сообщение об избиении полицейскими женщин на одной из станций киевского метрополитена.
Об этом рассказали в столичном управлении Национальной полиции.
Как сообщается, об инциденте уже проинформированы сотрудники управления внутренней безопасности и инспекции по личному составу.
В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко "для объективной проверки" назначил служебное расследование.
Кроме того, соответствующая информация передана в Киевское управление внутренней безопасности Нацполиции Украины.
Других подробностей происшествия на данное время нет.