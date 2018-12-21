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Полиция проверяет информацию об избиении правоохранителями женщин в метро Киева

Сегодня, 15:39
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Начальник столичной полиции назначил служебное расследование инцидент в киевском метро

В правоохранительные органы поступило сообщение об избиении полицейскими женщин на одной из станций киевского метрополитена.

Об этом рассказали в столичном управлении Национальной полиции.

Как сообщается, об инциденте уже проинформированы сотрудники управления внутренней безопасности и инспекции по личному составу.

В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко "для объективной проверки" назначил служебное расследование.

Кроме того, соответствующая информация передана в Киевское управление внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Других подробностей происшествия на данное время нет.

Теги:   Насилие Метро Женщины Полиция Киев

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