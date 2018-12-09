Полиция проведет служебное расследование из-за трех ДТП в Киеве с участием машин патрульных Сегодня, 15:59 26 Цей матеріал також доступний українською В одном из ДТП пострадал пешеход Фото: Информатор

Полиция проведет служебное расследование по факту трех ДТП с участием машин патрульных.

Об этом сообщил первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет 112 Украина.

"В данных обстоятельствах разбирается следствие. Относительно всех трех ДТП было назначено служебное расследование. Каждому из этих событий будет дана соответствующая оценка. Будет оценена вина полицейских, все обстоятельства, которые обусловили эти события", - сказал он.

Белошицкий добавил, что в случае вины полицейских они будут привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности.

"Обстоятельства, которые обусловили эти ДТП и обстоятельства, которые влияли на эти ДТП, должна оценить комиссия, которая будет проводить служебное расследование", - резюмировал он.

Речь идет о трех ДТП, которые произошли в Киеве в воскресенье, 9 декабря.

Так, в Дарницком районе столицы столкнулись два полицейских патрульных авто. На улице Старобориспольской Toyota Prius протаранил патрульный Hyundai, после чего Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево.

Во втором ДТП машина патрульных протаранила троллейбус. Это произошло на проспекте Лобановского.

Третий инцидент произошел на улице Большой Васильковской. Toyota Prius при повороте сбила пешехода и въехала в кафе. Мужчину госпитализировали с переломом ноги. СМИ опубликовали видео с моментом наезда.