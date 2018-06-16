Полиция предупредила о "жестком ответе" на попытки провокаций во время Марша равенства в Киеве

В полиции Киева призвали не устраивать провокации во время Марша равенства

Полиция Киева обратилась ко всем сторонам с просьбой не устраивать провокации и действовать в рамках закона во время проведения Марша равенства в столице.

"Конституция для всех одинакова. На любые попытки провокаций и силового противодействия будет жесткий ответ", - заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он добавил, что правоохранители будут делать все возможное, чтобы не допустить столкновений и силовых попыток противодействия.

Ранее сообщалось, что в Киеве закроют три центральные станции метро из-за Марша равенства.

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Напомним, 17 июня в Киеве должен состоятся очередной Марш равенства КиевПрайд-2018, он стартует в 9:00 от Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева.