Полиция показала видео ограбления ювелирного магазина в Херсоне

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В домах подозреваемых провели обыски

В домах подозреваемых провели обыски

Полиция опубликовала видео ограбления ювелирного магазина в торгово-развлекательном центре Херсона.

По данным правоохранителей, злоумышленники причастны еще к 17 разбойным нападениям. Преступления совершались в течение 2016-2017 годов на территории восьми областей Украины.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли огнестрельное оружие, ювелирные украшения с бирками предприятий-производителей и средства связи. Кроме того, изъята компьютерная техника, спецодежда и личные документы.

Напомним, ночью 14 мая неизвестные ограбили ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Фабрика в Херсоне.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. При попытке задержания преступники совершили вооруженное сопротивление. Они сожгли одну из машин и скрылись.

Полиция установила имена пяти мужчин, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

В Херсонской области, а также в Николаевской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях введен в действие оперативный план Сирена по розыску вооруженных грабителей.

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