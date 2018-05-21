Полиция показала схемы с улицами, на которых запретят или ограничат движение транспорта к финалу Лиги чемпионов

К финалу Лиги чемпионов в Киеве временно ограничат или запретят движение общественного транспорта на ряде центральных улиц.

Министерство внутренних дел опубликовало схемы ограничений.

❗️УВАГА❗️



У зв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги Чемпіонів буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів деякими вулицями #Київ. pic.twitter.com/l7wK4TsvPC — МВС України (@MVS_UA) 21 мая 2018 г.

В патрульной полиции города сообщили, на каких именно участках дороги будут действовать ограничения:

- ул. Крещатик (от ул. Архитектора Городецкого до ул. Богдана Хмельницкого), движение запрещено с 12 до 31 мая круглосуточно;

- ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого к Бессарабской площади), движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Архитектора Городецкого (от ул. Заньковецкой до ул. Крещатик), ограничение с 12 до 31 мая круглосуточно, движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Прорезная (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ограничение - с 12 до 31 мая круглосуточно;

- Бессарабская площадь, движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- бульвар Тараса Шевченко (от ул. Пушкинской до Бессарабской площади), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик), ограничение с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Владимирская (от ул. Льва Толстого до б-ра Тараса Шевченко), ул. Терещенковская (от бульвара Тараса Шевченко до ул. Льва Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого), площадь Льва Толстого, ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Тверской), ул. Жилянская (от ул. Антоновича до ул. Шота Руставели), ул. Шота Руставели (от ул. Жилянской до ул. Бассейной) – движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Большая Васильковская (от ул. Ковпака до ул. Тверской), ул. Василия Тютюнныка (от ул. Евгения Коновальца до ул. Деловой), ул. Михаила Заднипровского (от бульвара Леси Украинки до ул. Евгения Коновальца), б-р Леси Украинки (от ул. Евгения Коновальца до ул. Новогоспитальной) - ограничение с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Рогнединская (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной), ул. Эспланадная (от ул. Бассейной до ул. Саксаганского), ул. Саксаганского (от ул. Большой Васильковской до ул. Эспланадной), ул. Физкультуры (от ул. Антоновича до НСК “Олимпийский”), ул. Деловая (от ул. Антоновича до ул. Василия Тютюнника), ул. Ивана Федорова (от ул. Антоновича до ул. Василия Тютюнника) – движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Владимиро-Лыбидская (от ул. Антоновича до ул. Большой Васильковской), ул. Немецкая (от ул. Антоновича до ул. Предславинской), ул. Тверская (от ул. Антоновича до ул. Большой Васильковской), ул. Предславинская (от ул. Тверской до ул. Ивана Федорова), движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Евгения Коновальца (от ул. Михаила Заднипровского до ул. Предславинской), ограничение с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Евгения Коновальца (от ул. Предславинской до ул. Большой Васильковской), б-р Леси Украинки (от ул. Госпитальной до ул. Новогоспитальной) – движение запрещено с 25 мая 20:00 до 06:00 27 мая;

- ул. Госпитальная (от б-ра Леси Украинки до Госпитального переулка), проул. Госпитальный (от ул. Госпитальной до проул. Лабораторного), проул. Лабораторный (от проул. Госпитального до ул. Василия Тютюнника), ул. Лабораторная (от ул. Василия Тютюнника до тупика), ул. Летняя (от проул. Лабораторного до ул. Евгения Коновальца) - ограничение с 27 апреля до 10 июня круглосуточно;

- ул. Богдана Хмельницкого (парная сторона от ул. Крещатик до ул. Пушкинской), ограничение с 23 до 26 мая круглосуточно;

- Парковая дорога “заездной карман”, движение запрещено с 21 до 25 мая круглосуточно;

- площадь напротив билетных касс НСК “Олимпийский” между ул. Эспланадной и ул. Саксаганского, ограничение с 27 апреля 08:00 до 00:00 01 июня.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 мая перекрыли часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На главной улице столицы началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги Чемпионов, она рассчитана на 20 тысяч болельщиков.

С 16 по 31 мая на улицах Владимирской и Михайловской временно запретили парковать машины.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

На время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона.

Перед началом матча на НСК Олимпийский споет известная британская певица Дуа Липа.