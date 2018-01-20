Полиция показала фото арсенала оружия одесского стрелка

В помещении, из которого велась стрельба, нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия

Пресс-служба полиции Одесской области опубликовала фотографии оружейной мастерской стрелка Валентина Дорошенко, которая была обнаружена в катакомбах в помещении, из которого велась стрельба.

Как пишет Думская, в мастерской обнаружили несколько станков, включая токарный и сверлильный, заготовки для оружия, два готовых пистолета-пулемета, отличающихся от того, который использовал преступник, и пистолет.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Как сообщили в полиции, на месте происшествия обнаружено огнестрельное переработанное оружие, а также мини-цех по его изготовлению. Кроме этого, в сумке, которая находилась на теле погибшего стрелка, обнаружили четыре осколочных гранаты.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 и 348 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Напомним, что днем 19 января во время задержания злоумышленник начал стрелять из помещения на улице Новосельского в Приморском районе Одессы. Во время перестрелки нападавший был ликвидирован, получили ранения трое правоохранителей и случайный очевидец. Нападавший перед смертью выстрелил в своего знакомого, он умер. Один из раненых полицейских позже скончался в больнице.

В помещении, из которого велась стрельба, нашли вход в катакомбы, где был обнаружен целый арсенал оружия.

Стрельбу устроил 57-летний Валентин Дорошенко, которого разыскивали за хулиганство. Он называл себя членом партии Сталина и лидером объединения За Украину, Беларусь и Россию. В 2010 году пытался баллотироваться в мэры Одессы.