17 июня 2018, воскресенье

Полиция перекрыла центр Киева накануне Марша равенства

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Полиция перекрыла ряд улиц в центре Киева
кадр из видео

Полиция перекрыла ряд улиц в центре Киева

В ночь на воскресенье, 17 июня, полиция перекрыла ряд улиц в центре Киева в связи с проведением Марша равенства.

Перекрыты улицы:

от перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Леонтовича до перекрестка бульвара Т. Шевченко - ул. Крещатик; 

от перекрестка ул. Б. Хмельницкого - ул. Николая Лысенко до перекрестка ул. Крещатик - ул. Б. Хмельницкого; 

от перекрестка ул. Владимирская - ул. Прорезная до перекрестка ул. Владимирская - ул. Льва Толстого; 

от перекрестка ул. Крещатик - ул. Михайловская до перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. П. Скоропадского; 

от перекрестка ул. Бассейная - ул. П. Скоропадского в направлении ул. Крещатик; 

от перекрестка ул. Шота Руставели - ул. Рогнединская в направлении ул. Большой Васильковской; 

от перекрестка ул. Большая Васильковская - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого; 

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Антоновича в направлении ул. Льва Толстого; 

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Владимирская в направлении ул. Льва Толстого; 

от перекрестка ул. Саксаганского - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого; 

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Тарасовская в направлении ул. Льва Толстого; 

от перекрестка ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского в направлении ул. Льва Толстого.

Также отмечается, что движение автотранспорта по ул. Круглоуниверситетской будет осуществляться по ул. Бассейной (реверсивное движение).

Сообщается, что полиция пропускает людей по паспортам, если у них есть прописка в домах, которые оцеплены.

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Напомним, 17 июня в Киеве должен состоятся очередной Марш равенства КиевПрайд-2018, он стартует в 9:00 от Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева. 

Порядок будут охранять пять тысяч полицейских. В полиции также предупредили, что будут давать "жесткий ответ" на попытки провокаций.

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