Полиция озвучила версии ночного взрыва в Дарницком районе Киева

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Взрыв забрал жизнь одного человека
Фото: НПУ

Взрыв забрал жизнь одного человека

Полиция рассматривает две версии взрыва на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщил начальник столичного ведомства Андрей Крищенко, пишет 112 Украина.

"Мы рассматриваем две основные версии: покушение на убийство двух лиц (кто-то посторонний забросил в автомобиль гранату, которая взорвалась) или другая версия – неосторожное обращение со взрывным устройством", – уточнил он.

По словам Крищенко, на месте взрыва найдены некоторые элементы, которые позволяют утверждать, что взорвалась именно граната.

Он также заявил, что полиция установила личности мужчин, которые находились в машине: они были знакомы.

Пострадавшего прооперировали, в результате взрыва он получил тяжелые повреждения, следователи пока не могут с ним пообщаться.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате взрыва погиб человек, еще один получил телесные повреждения.

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