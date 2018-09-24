24 сентября 2018, понедельник

Полиция озвучила пять версий нападения на активиста Михайлика в Одессе

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После нападения Михайлик перенес операцию

После нападения Михайлик перенес операцию

Правоохранители рассматривают пять версий нападения на политического активиста Олега Михайлика в Одессе.

Об этом сообщил начальник полиции в регионе Дмитрий Головин.

"Первая связана с его общественной деятельностью. Вторая связана с проблематикой по Золотому берегу. Третья версия связана с проблематикой по успеху. Четвертая – личностные отношения. Пятая – неустановленными лицами из хулиганских побуждений", - уточнил Головин.

Напомним, 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в области сердца и в руку.

В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию. Активисту предоставили охрану.

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