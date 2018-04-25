Полиция озвучила несколько версий убийства бизнесмена в Херсоне

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Мотивы убийства пока не установлены

Мотивы убийства пока не установлены

Следствие рассматривает несколько версий убийства в Херсоне бизнесмена Игоря Пащенко.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет Укринформ.

"Есть несколько версий: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными гражданами в том числе", - сказал он.

Князев добавил, что точные мотивы пока не установлены.

Напомним, 24 апреля в Днепровском районе Херсона был застрелен известный местный бизнесмен Игорь Пащенко, его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями. По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе введен в действие полицейский оперативный план Сирена. 

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