Полиция озвучила несколько версий убийства бизнесмена в Херсоне

Следствие рассматривает несколько версий убийства в Херсоне бизнесмена Игоря Пащенко.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, пишет Укринформ.

"Есть несколько версий: бизнес-интересы, конфликт интересов с конкретными гражданами в том числе", - сказал он.

Князев добавил, что точные мотивы пока не установлены.

Напомним, 24 апреля в Днепровском районе Херсона был застрелен известный местный бизнесмен Игорь Пащенко, его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями. По предварительным данным, неизвестный преступник несколько раз выстрелил из пистолета, после чего скрылся. В городе введен в действие полицейский оперативный план Сирена.