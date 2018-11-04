Полиция ожидает дополнительных показаний задержанных по заказчику убийства Гандзюк - Князев

В Национальной полиции ожидают, что задержанные подозреваемые по делу нападения на Екатерину Гандзюк предоставят дополнительные показания о заказчика ее убийства.

Об этом заявил руководитель Нацполиции Сергей Князев.

Если вину пятерых задержанных докажут в суде - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Поскольку следствие почти завершено, вся доказательная база собрана, в ближайшее время материалы уголовного производства передадим в суд", - сообщил руководитель Нацполиции.

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Напомним, что 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

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Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. 4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

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