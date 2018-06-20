Полиция отреагировала на столкновения во время сессии горсовета в Харькове

Полиция открыла уголовное производство по факту столкновений во время сессии горсовета в Харькове по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

По данным правоохранителей, накануне инцидента группа из 20 представителей общественной организации подала заявку на участие в заседании сессии местного горсовета.

Активисты пришли к админзданию с разрешительными документами, чтобы посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила только двоих человек, возник конфликт, во время которого охранники распылили неизвестное вещество.

По состоянию на 13:00 за медицинской помощью никто не обращался. Задержанных нет.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что в Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами. Человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика в сторону активистов, которые пытались подняться в зал. Также в помещении подожгли дымовые шашки.

По словам очевидцев, молодые люди в футболках Нацкорпуса устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.