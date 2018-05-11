Полиция отреагировала на пожар в ромском таборе под Львовом

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Табор ромов подожгли неизвестные
Фото: Громадське радио

Табор ромов подожгли неизвестные

По факту пожара в ромском таборе под Львовом полиция открыла уголовное производство.

По данным ведомства, событие квалифицировали по ч.2 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают личности, которые причастны к правонарушению.

Все обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что возле пгт Рудное Железнодорожного района Львова ликвидировали табор ромов. 9 мая неизвестные сожгли ромский табор. В результате было уничтожено имущество ромов, а сами жители лагеря были вынуждены покинуть поселение.

Подобный инцидент произошел 21 апреля в Киеве. Участники националистической организации С14 выгнали ромов из табора на Лысой горе и сожгли их палатки и вещи.

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