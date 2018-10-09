Полиция отреагировала на издевательства над детьми в санатории Хмельницкой области

Воспитатель бил детей и ставил на колени

Полиция Хмельницкой области начала проверку по факту издевательства над детьми в одном из санаториев региона.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 126 (Побои и истязания) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что воспитатель Великожванчицкого областного детского пульмонологического санатория применяет физическую силу к детям.

Воспитатель бил детей ногами по ногам и затылку, а потом заставлял стоять на коленях лицом к стене с поднятыми вверх руками.

Об этом случае стало известно из рассказа одного из пострадавших мальчиков. Он сбежал от воспитателя и успел позвонить матери.