Полиция отреагировала на избиение продюсера телеканала Украина

Полиция задержала четверых человек, которые избили и ограбили продюсера телеканала Украина на проспекте Леся Курбаса в Киеве.

Как рассказали в пресс-службе столичного ведомства, после инцидента мужчина описал нападавших, всем нарядам разослали ориентировки.

Уже через час злоумышленники были задержаны. Их доставили в отделение полиции для установления обстоятельств инцидента и личных данных.

По факту ограбления начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины

Следственно-оперативная группа также выехала в супермаркет для проверки.

Правоохранители изымут записи с камер видеонаблюдения, опросят сотрудников магазина и после этого дополнительно квалифицируют действия парней.

В пресс-службе телеканала сообщили, что пострадал продюсер постпродакшена проекта Главная тема Владимир Коваленко.

После нападения он смог самостоятельно добраться до офиса телеканала, там ему оказали первую помощь и вызвали скорую с полицией.

На данный момент он находится дома, состояние продюсера удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что группа молодых людей в ночь на среду, 4 апреля, избила на Борщаговке в Киеве продюсера телеканала Украина. После этого они попытались ограбить супермаркет и напали с ножом на его охранника.