Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на ярмарке в центре Львова Сегодня, 16:36 41 Цей матеріал також доступний українською Власти города приняли решение закрыть работу ярмарки до получения результатов расследования

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Пожар расследуют по признакам ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - до трех лет ограничения свободы.

Полицейские устанавливают причины пожара, проводится досудебное расследование.

В субботу, 22 декабря, во Львове загорелся один из домиков, установленных на рождественской ярмарке. По некоторым данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

В результате взрыва пострадали четыре человека: двое пострадавших находятся в реанимации, еще двоих доставили в ожоговое отделение. У всех пострадавших ожоги лица, шеи, туловища и рук.

После инцидента власти города приняли решение закрыть работу ярмарки до получения результатов расследования.