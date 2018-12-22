Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на ярмарке в центре Львова
Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова, в результате которого пострадали четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.
Пожар расследуют по признакам ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - до трех лет ограничения свободы.
Полицейские устанавливают причины пожара, проводится досудебное расследование.
В субботу, 22 декабря, во Львове загорелся один из домиков, установленных на рождественской ярмарке. По некоторым данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона.
В результате взрыва пострадали четыре человека: двое пострадавших находятся в реанимации, еще двоих доставили в ожоговое отделение. У всех пострадавших ожоги лица, шеи, туловища и рук.
После инцидента власти города приняли решение закрыть работу ярмарки до получения результатов расследования.