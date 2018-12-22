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Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на ярмарке в центре Львова

Сегодня, 16:36
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Власти города приняли решение закрыть работу ярмарки до получения результатов расследования

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова, в результате которого пострадали четыре человека. 

 

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

Пожар расследуют по признакам ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Максимальное наказание, предусмотренное статьей - до трех лет ограничения свободы.

Полицейские устанавливают причины пожара, проводится досудебное расследование.

В субботу, 22 декабря, во Львове загорелся один из домиков, установленных на рождественской ярмарке. По некоторым данным, причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

В результате взрыва пострадали четыре человека: двое пострадавших находятся в реанимации, еще двоих доставили в ожоговое отделение. У всех пострадавших ожоги лица, шеи, туловища и рук. 

После инцидента власти города приняли решение закрыть работу ярмарки до получения результатов расследования.

Теги:   Нацполиция Львов

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