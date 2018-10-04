04 октября 2018, четверг

Полиция открыла два производства после нападения с зеленкой на Гусовского, пострадавший депутат в больнице

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После нападения Гусовский находится в больнице
Фото: Нацкорпус/Facebook

После нападения Гусовский находится в больнице

Киевские правоохранители начали два уголовных производства по факту нападения на депутата Киевсовета Сергея Гусовского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Производство открыты по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Всех доставленных в управление полиции лиц задержали в порядке статьи 208 УК.

Сейчас задержанные дают сотрудникам полиции объяснение событий с участием депутата.

Полиция собирает доказательную базу для объявления подозрения задержанным.

Пострадавший Гусовский сейчас находится в больнице. После информации врачей о степени полученных телесных повреждений пострадавшего возможна дополнительная правовая квалификация совершенного правонарушения.

Напомним, утром депутата Сергея Гусовского облили зеленкой в помещении Киевсовета. После нападения полиция задержала 19 человек.

 

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