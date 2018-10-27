27 октября 2018, суббота

Полиция открыла два дела из-за гибели овец в порту Черноморска

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Машину с овцами перевозят в Винницкую область для утилизации животных

Машину с овцами перевозят в Винницкую область для утилизации животных

Полиция Одесской области открыла два уголовных производства по факту гибели овец в порту Черноморска.

По данным ведомства, начаты уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

Отмечается, что фура с мертвыми и живыми овцами едет в Тульчин Винницкой области, где животных будут утилизировать. Машину сопровождает колонна активистов и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, де он находился в таможенной зоне. 

Позже Госпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Из-за этого зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове