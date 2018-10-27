Полиция открыла два дела из-за гибели овец в порту Черноморска

Машину с овцами перевозят в Винницкую область для утилизации животных

Полиция Одесской области открыла два уголовных производства по факту гибели овец в порту Черноморска.

По данным ведомства, начаты уголовные производства по ст. 299 (жестокое обращение с животными) и ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) УК Украины.

Отмечается, что фура с мертвыми и живыми овцами едет в Тульчин Винницкой области, где животных будут утилизировать. Машину сопровождает колонна активистов и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в морском торговом порту Черноморск (Одесская область) почти две недели стояла фура с 300 овцами романовской породы, из которых больше половины погибли. Груз предназначался для Турции, однако его вернули в Украину, де он находился в таможенной зоне.

Позже Госпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Из-за этого зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.