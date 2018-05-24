24 мая 2018, четверг

Полиция открыла дело по факту стрельбы в Черкассах

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Полиция расследует захват заложников в Черкассах
Фото: Прочерк

Полиция расследует захват заложников в Черкассах

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в центре Черкасс, во время которой был убит один человек и еще один ранен.

Об этом в комментарии ИнфоМост сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Черкасской области Дмитрий Грищенко.

Инцидент квалифицировали по статье 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Кроме того, рассматривается вопрос об открытии производства по ст. 121 УК (убийство).

Напомним, что 24 мая в Черкассах вооруженный мужчина ворвался в офис и, угрожая гранатой, закрылся в кабинете и устроил стрельбу. Во время штурма помещения полиция обнаружила одного раненого и одного убитого.

По данным СМИ, в результате перестрелки был убит депутат областного совета от ВО Батькивщина, бывший заместитель городского головы Сергей Гура.

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