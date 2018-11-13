Полиция открыла дело из-за отсутствия отопления в Кривом Роге

Полиция будет расследовать дело об отсутствии отопления в Кривом Роге как служебную халатность.

В ведомстве сообщили, что начали уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, с 12 ноября в части школ и детсадов Кривого Рога ввели вынужденные каникулы из-за отсутствия тепла.

В мэрии заявили, что вынужденные каникулы вводят в тех заведениях, которые отапливаются котельными госпредприятия Криворожская теплоцентраль, и назвали это "вынужденным шагом".

10 ноября в ГП Криворожская теплоцентраль заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, но Криворожгаз "блокирует поставки газа". В ПАО Криворожгаз заявили, что НАК Нафтогаз Украины не выделил лимиты газа для ГП Криворожская теплоцентраль из-за долгов прошлых лет, следовательно Криворожгаз "не имеет ни основания, ни возможности распределять газ". Сумма долга в официальных заявлениях предприятий не называется.