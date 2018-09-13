13 сентября 2018, четверг

Полиция открыла дело из-за массового заболевания школьников в Днепре

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В школе проводится проверка санэпидслужбы
Фото: Информатор

В школе проводится проверка санэпидслужбы

Полиция Днепра начала досудебное расследование по факту массового заболевания детей в школе №62.

"По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, с жалобами на ухудшение самочувствия госпитализированы 17 детей в возрасте от 7 до 12 лет для установления диагноза.

В то же время заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения Днепровского городского совета Андрей Бабский сообщил, что количество пострадавших возросло до 18 человек.

"Все дети находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение в полном объеме. Состояние детей стабильное", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Днепре с признаками пищевого отравления госпитализировали по меньшей мере 16 учеников разных классов школы №62. Детям поставили предварительный диагноз острая кишечная инфекция и гастроэнтерит.

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