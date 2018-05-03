Полиция опубликовала фотографии людей, которые ранили в Киеве ветерана АТО

Издание Украинская правда сообщает, что полиция Киева опубликовала видеозапись и фотографии с людьми, которые совершили нападение на ветерана Антитеррористической операции Дмитрия Вербича.

"Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик. Сейчас его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", - сообщили в полиции.

"На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали изображенных людей, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 102", - сообщили полицейские.

Напомним, вечером 2 мая в Киеве неизвестные совершили нападение на ветерана Антитеррористической операции Дмитрия Вербича.