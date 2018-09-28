28 сентября 2018, пятница

Полиция опровергла сообщение о захвате помещений храма УПЦ МП

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Сообщение УПЦ МП о захвате храма оказалось фейком

Сообщение УПЦ МП о захвате храма оказалось фейком

Полиция рассказала подробности конфликта вокруг помещений Свято-Троицкого храма в пгт Богородчаны Ивано-Франковской области.

Как установили правоохранители, то, что Украинская православная церковь Московского патриархата назвала "рейдерским захватом со стороны радикалов Правого сектора", оказалось передачей властью помещений здания Митрополичьих палат в собственность музыкальной школы.

"Причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры - Митрополичьих палат (духовенства и келий) Доминиканского монастыря по улице Шевченко на баланс музыкальной школе", - говорится в заявлении.

По словам полицейских, представитель УПЦ МП выступил против такого решения, из-за чего обратился в полицию. Других причин конфликта, в том числе на межконфессиональной почве, не обнаружено.

В полиции подтвердили, что в результате конфликта пострадали двое местных жителей. Один получил ушиб мягких тканей надбровной области головы, другой - растяжение связок локтевого сустава и ушиб глаза.

Напомним, что УПЦ МП заявила, что 28 сентября бойцы Правого сектора сломали двери, разбили окна и избили прихожан, которые находились внутри помещения Митрополичьих палат при Свято-Троицком храме в пгт Богородчаны Ивано-Франковской области.

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