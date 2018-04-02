Полиция опровергла информацию о взрыве машины в Дарницком районе Киева

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Машину могли поджечь

Машину могли поджечь

Полиция опровергла информацию о взрыве машины на улице Ахматовой в Дарницком районе Киева.

Спикер столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что машина загорелась, но данных о взрыве у правоохранителей нет, пишет УП.

По предварительным данным спасателей, причиной пожара мог стать посторонний источник возгорания.

Блищик также добавила, что автомобиль могли поджечь.

Сотрудники полиции и ГСЧС осмотрели место инцидента, пожарный мусор направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева взорвался автомобиль Volkswagen. Обошлось без пострадавших.

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