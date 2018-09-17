17 сентября 2018, понедельник

Полиция окружила офис в Киеве, где могут скрываться участники столкновений под ГПУ

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Полиция опровергла информацию о штурме
Фото: УП

Полиция опровергла информацию о штурме

Полицейские окружили здание в Киеве, где могут находиться участники сегодняшних столкновений под Генеральной прокуратурой, однако о штурме речь не идет.

Лидер националистического движения С14 Евгений Карась накануне сообщил, что полиция "штурмует офис ветеранов ОУН и Айдара" на Предславинской, 12, в котором забаррикадировались участники протеста под ГПУ.

В полиции заявили, что эта информация не соответствует действительности. "В настоящее время под зданием действительно присутствуют работники полиции, поскольку имеются сведения о том, что в помещении находятся активные участники событий возле Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в заявлении.

По словам полицейских, они ожидают разрешения владельца на проведение осмотра и других следственных действий.

Напомним, что 17 сентября в Киеве под зданием Генпрокуратуры произошли столкновения между активистами и силовиками. Участники акции протестовали против решения об экстрадиции в Россию уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, который хотел воевать на Донбассе против оккупационных сил РФ.

В результате событий под ГПУ пострадали семь полицейских.

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