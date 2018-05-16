Полиция официально назвала количество пострадавших в результате стычек на Осокорках

По данным полиции всего пострадало 17 человек, в том числе правоохранитель

Полиция Киева сообщила, что в результате стычек на строительной площадке на Осокорках пострадало 17 человек, в том числе один правоохранитель.

Как говорится на странице полиции Киева в Facebook, около 14:00 правоохранителям поступило сообщение о конфликте между представителями охранной фирмы и активистами на улице Елизаветы Чавдар.

Правоохранители, которые приехали на место событий, обнаружили, что около 100 человек начали хулиганские действия на территории стройки и между охранниками застройщика и активистами произошла стычка, во время которой последние бросали камни, подожгли помещение для охранников и повредили строительную технику.

Инцидент квалифицирован по ст. 296 - хулиганство, ст. 345 - угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа и ст. 194 - умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Осокорках местные жители вышли на акцию протеста в связи с застройкой около местных озер, в результате митинг перерос в массовые столкновения, в которых пострадали пять человек.

Корреспондент Lb.ua сообщал, что местных жителей поддержали представители националистических организаций.