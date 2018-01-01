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Полиция Одессы открыла дело по факту смерти ребенка от кори

Сегодня, 19:52
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Ребенок умер в реанимации

Полиция Одессы открыла уголовное производство по факту смерти ребенка от осложнений после кори.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Расследование начато после обращения матери умершего мальчика. Для установления причин смерти тело ребенка направили на экспертизу.

Напомним, что ребенок умер от двусторонней пневмонии, вызванной корью, в Одесской городской инфекционной больнице.

Мать ребенка обвинила врачей в халатности. По ее словам, мальчик заразился корью в областной детской клинической больнице по вине врачей. В больнице это отрицают.

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Теги:   Корь Одесса

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