Полиция Одессы расследует слежку за активистом Стерненко

Полиция Одесской области начала досудебное следствие по факту официального обращения гражданина Сергея Стерненко о незаконной слежке за ним и нарушении неприкосновенности его частной жизни, сообщает советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

По словам Форостяка, соответствующие сведения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 182 Уголовного кодекса Украины

Следствие проводит Шевченковское отделение Приморского отдела полиции в Одессе.

Сам Стерненко 5 ноября сообщил в Facebook, что 27 октября за ним следил человек, которого тот считает организатором нападения на него.

"27 октября я заметил, что за мной следит Александр Подобедов. Это человек, который был соорганизатором последнего покушения на меня 24 мая. Евгений Стельмах (адвокат Стерненко - ред.) подал ходатайство о его допросе, его до сих пор даже не допросили в производстве о покушении на мое убийство. Так же как и исполнителя Исайкула", - написал он.

Стерненко также сообщил, что 31 октября он подал заявление о преступлении, "но ГУНП области не внесло сведения в ЄРДР и не начало расследования", поэтому 5 ноября он "подал жалобу в суд на бездействие следователя".