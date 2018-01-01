Полиция Одессы побила ультрас за баннер Кремль, покайся !, развернутый во время футбольного матча - волонтер
В Одессе после футбольного матча Черноморец - Ворскла местная полиция применила силу, а затем задержала ультрас, которые развернули баннеры с надписями Кремль, покайся! и названиями украинских судов, захваченных Россией.
Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.
Эти баннеры болельщики подсветили дымами и файерами.
"Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубйом, особенно тех, кто пытался спрашивать" за что ". В результате более 20 человек задержанных, сейчас устанавливают точное количество и едут адвокаты. Шьют "мелкое хулиганство" всем", - написал Синицын.
Он отметил, что задержание и избиение произошло не из-за файеров и дыма, ведь уже на протяжении пяти лет ультрас их использует на матчах, и ни разу не было никаких инцидентов. К тому же, по словам Синицына, в разговорах между собой правоохранители говорили "за баннер, поступила команда делать жестко".
"У меня вопрос, а мусора в Одессе уже перешли на сторону россие или еще немного подождут?... Подавляющее большинство тех, кто работал в ГУНП до Майдана и толерировал сепарам 2 мая 2014 и даже стоял с ними на баррикадах, работают и сейчас ", - прокомментировал событие волонтер.