Полиция Одессы побила ультрас за баннер Кремль, покайся !, развернутый во время футбольного матча - волонтер Сегодня, 07:37 115 Цей матеріал також доступний українською Ультрас вывесил баннер Кремль, покайся. За что полиция поквиталась с ними. Роман Синицын/Facebook

В Одессе после футбольного матча Черноморец - Ворскла местная полиция применила силу, а затем задержала ультрас, которые развернули баннеры с надписями Кремль, покайся! и названиями украинских судов, захваченных Россией.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

Эти баннеры болельщики подсветили дымами и файерами.

"Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубйом, особенно тех, кто пытался спрашивать" за что ". В результате более 20 человек задержанных, сейчас устанавливают точное количество и едут адвокаты. Шьют "мелкое хулиганство" всем", - написал Синицын.

Он отметил, что задержание и избиение произошло не из-за файеров и дыма, ведь уже на протяжении пяти лет ультрас их использует на матчах, и ни разу не было никаких инцидентов. К тому же, по словам Синицына, в разговорах между собой правоохранители говорили "за баннер, поступила команда делать жестко".

"У меня вопрос, а мусора в Одессе уже перешли на сторону россие или еще немного подождут?... Подавляющее большинство тех, кто работал в ГУНП до Майдана и толерировал сепарам 2 мая 2014 и даже стоял с ними на баррикадах, работают и сейчас ", - прокомментировал событие волонтер.