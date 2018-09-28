28 сентября 2018, пятница

Полиция Одессы отреагировала на "взрослую" фотосессию детей в нижнем белье

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Сеть шокирована фотосессией несовершеннолетних одесситок
Фото: Алина Сугоняко via Facebook

Сеть шокирована фотосессией несовершеннолетних одесситок

Одесская полиция начала проверку из-за фотосессии откровенного характера, в которой участвовали дети.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

В сети поднялся скандал из-за фотографий коллекции нижнего белья для детей. На фотографиях дети позируют в образах парижских куртизанок. Следствие установило, что организаторы фотосессии получили от родителей несовершеннолетних одесситок материальное вознаграждение. Сейчас полиция проверяет, есть ли в данных фотографиях признаки нарушения прав детей или детской порнографии.

"Данный факт является вопиющим и он требует тщательной проверки со всех ракурсов... Если вина родителей или организаторов данной фотосессии будет доказана, они будут привлечены к ответственности", - отметил руководитель одесской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

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