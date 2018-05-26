Полиция Одессы отпустила нападавшего на экс-лидера местного Правого сектора Стерненка

В Одессе полиция отпустила нападавшего на известного активиста, бывшего лидера местного Правого сектора Сергея Стерненка.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на советника главы полиции Одесской области Руслана Форостяка.

По его словам, нападающему не объявляли подозрение, но это не значит, что этого не сделают позже, после проведения следственных действий.

По состоянию на 26 мая правоохранители уже сделали почти половину всех необходимых экспертиз, также будут изучаться камеры наблюдения и трафик с мобильных телефонов. После этого следствие примет решение о фигурантах нападения.

"Если будут признаки правонарушения - будут привлекать к ответственности, несмотря на их статус или фамилии", - сказал советник главы полиции Одесской области.

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненка во дворе его дома.

Стерненко рассказал, что он сопротивлялся, вследствие чего один из нападавших был тяжело ранен. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

Позже полиция задержала второго участника покушения и установила личность погибшего.