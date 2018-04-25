Полиция объявила в розыск почти шесть тысяч человек, причастных к оккупации Крыма

Анатолий Бахчиванжи: Полиция Крыма занимается установлением и задержанием лиц, причастных к оккупации полуострова

Крымская полиция объявила в розыск около шести тысяч человек, которые после аннексии Крыма перешли на сторону России.

Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе Анатолий Бахчиванжи.

"Объявлены в розыск 5,8 тысяч человек, которые несли службу и остались там после отвода военных частей на материк", - сообщил он.

По словам главы полиции Крыма, в новосозданном реестре участников незаконно сформированного вооруженного формирования внесены данные относительно 860 человек, которые принимали решения, участие в захвате военных гарнизонов в Крыму.

Напомним, что в Нацполиции стартовал набор в патрульную полицию Крыма и Севастополя.