Полиция объяснила обыски у Нацкорпуса делом о завладении имущества завода Атек

Во время обысков у Национального корпуса нашли две гранаты - полиция

Обыски в Киеве на территории завода Атек, где расположена тренировочная база Национального корпуса, проводились в рамках уголовного производства о завладении имуществом этого предприятия.

Об этом заявил сообщил директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии ТСН.

В полиции уверяют, что следственные действия были санкционированы судом.

Правоохранители изъяли документы.

Что именно было присвоено не указывается, однако в полиции отмечают, что стоимость захваченного имущества - 54 миллиона гривен.

Правоохранителям несмотря на сопротивление активистов удалось изъять несколько компьютеров, документы и две боевые гранаты.

Напомним, утром 23 марта на территорию АТЕК в Киеве, где расположена база Национального корпуса, пришли с обыском.

Впоследствии стало известно, что несмотря на полицейское оцепление на территорию завода АТЕК в Киеве прорвались несколько активистов во главе с народным депутатом, председателем партии Национальный корпус Андреем Билецким.